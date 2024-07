Festival MC: inscrições abertas para oficinas e disputas de breaking

O maior festival de artes integradas do Espírito Santo, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de agosto com entrada gratuita no Parque da Prainha, em Vila Velha, abriu inscrições para as batalhas artísticas e oficinas formativas na sua programação. O Festival MC está preparando três formações artísticas – batizadas de escolas – e quatro disputas – chamadas de batalhas – que já estão com inscrições abertas e vão render, além de diversão e valorização da arte, prêmios em dinheiro.

Na programação tem escola de danças urbanas, videoarte e produção cultural e batalhas de ballroom, breaking, slam e de MC’s.

Em sua 6º edição, o festival reitera seu compromisso em ser um movimento de referência na área da criatividade, diversidade, sustentabilidade e acessibilidade na cidade. Para tanto, foi criado o MC.Lab, pólo de cinco escolas.

“O eixo formativo sempre fez parte da história do Movimento Cidade e suas programações. Já capacitamos mais de 2000 jovens no Espírito Santo e diversos outros estados do país através das nossas oficinas, mentorias e palestras. O envolvimento desse público com temáticas importantes para o MC como o audiovisual, a dança, as artes visuais e a produção cultural transformam realidades”, conta Luísa Costa, sócia-diretora do Movimento Cidade.

Conheça as oficinas formativas do Festival MC

Escola de Danças Urbanas – Imersão Ballroom: Esse movimento celebra a diversidade de gênero, raça e sexualidade. A imersão vai acontecer na semana anterior ao festival, entre os dias 05 a 09 de agosto, de segunda a sexta-feira, em local a ser definido na Prainha e arredores. Para as aulas, o festival selecionou referências capixabas no assunto para ensinar tudo de mais importante para se tornar uma potência no Ballroom. Vão acontecer aulas de Vogue Femme com Mother Ronalda Bonekety e Mother Matysha Bonekety, aula de Runway com Imperatriz Santha Kboom Bonekety e Imperador MissKingKong Bonekety e aula de Fashion Killa com Sensei Papi Bonekety e Princess ÑPresto Bonekety.

Serão selecionados 25 participantes e o prazo para se inscrever vai até às 23h59 do dia 10 de julho de 2024. As inscrições acontecem no link: bit.ly/mclab_ballroom.

Escola de Videoarte: Por meio da vivência coletiva, experiências de tempo, olhar e gesto serão feitos registros em conjunto para uma produção em videoarte própria. Na escola, a artista visual e pesquisadora radicada em São Paulo Thais Graciotti vai ensinar aos alunos da oficina as relações entre a paisagem, o corpo e o gesto. Serão exploradas diferentes maneiras de ver, observar e contemplar as fronteiras entre o corpo e a paisagem cotidiana. Thais desenvolve seu trabalho a partir de pesquisas sobre deslocamento, paisagem e matérias em mutação e já participou de exposições e residências na Islândia, Chile, Portugal e Brasil. Atua também como professora e pesquisadora do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

A imersão vai acontecer na semana anterior ao festival, entre os dias 05 a 09 de agosto, de segunda a sexta-feira, em local a ser definido na Prainha e arredores. Serão 20 participantes selecionados. O prazo para se inscrever vai até às 23h59 do dia 10 de julho de 2024. As inscrições acontecem no link: bit.ly/mclab_videoarte.

Escola de Produção Cultural: A oficina tem como objetivo principal fomentar e fortalecer o setor cultural capixaba através da diversidade das manifestações artísticas. A fim de mostrar a potencialidade dos territórios periféricos capixabas e incentivar a economia criativa local. Essa é a oportunidade para aqueles que têm interesse em produzir impacto social com seus projetos culturais através da diversidade das manifestações artistas. A responsável pedagógica é Winy Fabiano. Ela atua desde de 2017 como Educadora, Produtora, Mobilizadora e Empreendedora Sociocultural. É CEO da Ubuntu Quitutes, militante pelos Direitos das Mulheres Negras e Periféricas. Atualmente cursa MBA em Gestão de Projetos, Pós Graduada em Gestão Empresarial e Responsabilidade Social e Bacharel em Administração. Mestra formada pela vida em Tecnologias Ancestrais para Gestão de Sobrevivência da população preta e periférica.

A imersão vai acontecer na semana anterior ao festival, entre os dias 05 a 09 de agosto, de segunda a sexta-feira, em local a ser definido na Prainha e arredores. Serão 20 participantes selecionados. O prazo para se inscrever vai até às 23h59 do dia 10 de julho de 2024. As inscrições acontecem no link: bit.ly/mclab_producaocultural.

As três oficinas formativas do Festival MC ofertam bolsas-auxílio de R$ 500,00, exclusivas para trans e travestis, no ato da inscrição.

Conheças as batalhas artísticas desta edição

As batalhas também ganham espaço no Festival MC. Para se inscrever nas batalhas de Breaking, Slam, MC’s e de Ballroom, é necessário ser maior de 18 anos. Ao final, cada uma delas dará aos vencedores prêmios em dinheiro. Veja os detalhes:

Batalha Ballroom: Serão 16 competidores divididos em uma Mini Ball de 2 categorias: Vogue APT e Runway APT. Requisitos importantes: ser maior de 18 anos, ser residente de todo o território brasileiro e ter disponibilidade de agenda para participar da batalha no dia 17 de agosto no Parque da Prainha. A premiação é de 500 reais para os 1º lugares de cada categoria. Inscreva-se gratuitamente em: bit.ly/batalha_ballroommc Edital completo no link: Edital Batalha Ballroom. O prazo para as inscrições vai até às 23h59 do dia 15 de julho de 2024.

Batalha Breaking: O Festival MC vai selecionar 16 competidores de todo o Brasil, oito neste edital e oito durante a Batalha Breaking Movimento Cidade, para movimentar a cena de artes urbanas no dia 17 de agosto, na Prainha. Requisitos importantes: ser maior de 18 anos, ser residente de todo o território brasileiro e ter disponibilidade de agenda para participar da batalha no dia 17 de agosto. A premiação é de R$800,00 para o primeiro lugar, R$500,00 para o segundo lugar e R$150,00 para terceiro e quarto lugar. Inscreva-se gratuitamente em: bit.ly/batalha_breakingmc. O edital completo está no link: Edital Batalha Breaking. O prazo para as inscrições vai até às 23h59 do dia 22 de julho de 2024.

Batalha Slam: O Festival MC vai selecionar, por meio de edital aberto, 10 slammers de todo o Brasil para se apresentarem no palco do festival no dia 18 de agosto, na Prainha. Requisitos importantes: ser maior de 18 anos, ser residente de todo o território brasileiro e ter disponibilidade de agenda para participar da batalha no dia 18 de agosto. A premiação é de R$800,00 para o primeiro lugar, R$500,00 para o segundo lugar e R$200,00 para o terceiro lugar. Inscreva-se gratuitamente em: bit.ly/slam_mc. O edital completo está no link: Edital Slam. O prazo para as inscrições vai até às 23h59 do dia 22 de julho de 2024.

Batalha MC do MC: As rimas também têm seu lugar garantido no Festival. O MC vai selecionar 16 MC’s de todo o Brasil que vão batalhar entre si no festival e esbanjar seu talento. Requisitos importantes: ser maior de 18 anos, ser residente de todo o território brasileiro e ter disponibilidade de agenda para se apresentar no dia 16 de agosto de 2024 durante a Batalha e ainda nos dias 17 e 18 de agosto. O campeão da Batalha receberá o valor de R$3.500,00 em dinheiro e o vice-campeão receberá o valor de R$1.500,00 também em dinheiro. O campeão, além do prêmio citado, será convidado a ser o apresentador (MC) de um dos espaços do Festival Movimento Cidade nos dias 17 e 18 de agosto, juntamente com o apresentador Feijó. Caso o campeão não tenha disponibilidade, o vice-campeão será automaticamente convidado. Inscreva-se gratuitamente em: bit.ly/batalha_mcdomc. O edital completo está no link: Edital Batalha MC do MC. O prazo para as inscrições vai até às 23h59 do dia 22 de julho de 2024.

SERVIÇO

Festival Movimento Cidade 2024

Quando: 16 e 17 de agosto

Local: Prainha – Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES

Atrações: Criolo, Marina Sena, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais e muito mais.