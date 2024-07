Vasco e Fluminense vão se enfrentar no Kleber Andrade, em Cariacica

O clássico do futebol carioca será disputado no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam no dia 11 de agosto, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A data foi reservada pelo Cruz-Maltino e o grupo Metrópole já fez a pré-reserva do estádio.

Isso porque o BEPE não autorizou a realização do clássico em São Januário e essa foi a alternativa encontrada pelo Gigante da Colina.

O estádio Keleber Andrade comporta aproximadamente 22 mil torcedores. O comentarista da TVE, Robson Maia, disse que a tendência é que o clássico seja com 90/10 ou torcida única. “O que apurei é que não existe a menor chance de ser 50/50”, postou no X.

Portanto, já o comentarista do SBT, Lucas Pedrosa, disse que o Vasco também tentou utilizar o Mané Garrincha, mas o local já tinha agenda preenchida para o dia.

Além de Vasco e Fluminense, Cruzeiro e Fortaleza também jogam no ES

No dia 4 de agosto, o estádio Kleber Andrade vai receber o confronto entre Cruzeiro e Fortaleza, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a organização do jogo e a venda de ingressos ficarão a cargo da empresa responsável pelo aluguel do estádio, que divulgará todas as informações por meio da imprensa.

Atualmente, o Kleber Andrade tem capacidade para receber 21,8 mil torcedores e a expectativa é de casa cheia. No entanto, a partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão e, no momento. Aliás, ambos os times somam 23 pontos na tabela do campeonato, com o Cruzeiro ocupando a sétima posição e o Fortaleza logo atrás, na oitava colocação.

Aliás, a última vez que o Kleber Andrade recebeu o Cruzeiro foi no ano passado, em partida contra o Democrata de Sete Lagoas, pelo Campeonato Mineiro. O jogo terminou empatado por 1 a 1.