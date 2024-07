Sábado (20) pode ter mudança no tempo em todo o ES; confira a previsão

O sábado (20) começou com muitas nuvens e possibilidade de chuvisco no litoral do Estado e extremo Norte, devido a entrada de umidade marítima trazida por ventos costeios, com aberturas de nuvens no decorrer do dia.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, nas demais regiões, céu nublado pela manhã e abertura de nuvens ao longo do dia, sem chuva.

Na Grande Vitória, muitas nuvens, e chuva rápida pela manhã e à noite. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens, e chuva rápida pela manhã e à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens, e chuva rápida pela manhã e à noite, na região das três santas, sem possibilidade de chuva nas demais áreas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens, e chuva rápida pela manhã e à noite. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens, e chuva rápida pela manhã e à noite. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.