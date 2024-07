Viana: convenção lança Luzinete como pré-candidata a prefeita

A convenção para lançar o nome de Luzinete Deolindo (DC) para disputar a Prefeitura de Viana será neste domingo (28), das 9 horas até as 14h, no Cerimonial Brasil Festas, no bairro Marcílio de Noronha.

“Queremos modernizar Viana de verdade. E a maneira de modernizar Viana é com serviços públicos digitais para cuidar melhor de nossa gente, que é valorosa e trabalhadora e tem direito ao melhor que a prefeitura puder fazer”, disse a pré-candidata.

Serviço:

Convenção do partido Democracia Cristã para lançar Luzinete Deolindo (DC) para prefeita de Viana

Data: domingo (28/07)

Horário: 9 horas até 14h

Local: Cerimonial Brasil Festas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, número 42, Quadra 30, Marcílio de Noronha, Viana.