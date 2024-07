Vídeo | “Eu não atendo prefeito, eu atendo a população”, diz Casagrande

Na última sexta-feira (28), o governador Renato Casagrande (PSB), esteve realizando importantes entregas e assinaturas de ordens de serviço na microrregião Central Sul, conhecida como ABC.

Logo pela manhã, Renato e comitiva realizaram entregas em Apiacá, município governado por Fabrício do Posto (PP). Durante a agenda, foram assinados convênios para execução das obras da 1ª etapa da implantação do Polo Industrial, do Parque de Exposições e para a construção de 30 unidades habitacionais de interesse social. Também foram inaugurados novos equipamentos esportivos e anunciados repasses de recursos.

Já em Bom Jesus do Norte, ao lado do prefeito Toninho Gualhano (PSB), Casagrande inaugurou obras de adaptação às mudanças climáticas e de infraestrutura no município. Além disso, foram anunciados novos investimentos em diversas áreas. Ao todo, são mais de R$ 20 milhões em ações do governo estadual.

Finalizando sua agenda na região, em São José do Calçado, ao lado do prefeito Cuíca (PSB) e demais lideranças, Renato realizou a inauguração de uma bacia de contenção de enxurradas e sedimentos em Córrego da Areia. A obra foi realizada com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. Ainda no município, Casagrande assinou novos convênios e ordens de serviço para a realização de novas obras de infraestrutura e de melhoria em escolas.

Ao Portal AQUI NOTÍCIAS.COM, Casagrande falou sobre os investimentos que tem feito não somente na região Centro Sul, mas por todo o Estado do Espírito Santo. Além disso, ressaltou que não governa para prefeitos, e sim, para o povo.

