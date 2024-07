VÍDEO | Salva-vidas resgata filhotes de cachorro em Marataízes

Na tarde da última quarta-feira (3), o salva-vidas Everson Duarte resgatou dois filhotes de cachorros que estavam abandonados no Pier de Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo Everson, uma equipe de salva-vidas foi acionada por um popular dizendo que haviam cachorros chorando dentro do pier. “Fomos acionados por um popular, na tarde da última terça-feira, por volta das 14 horas, dizendo que havia cachorros chorando dentro de um pier”, contou Everson.

Leia também: Integrante de associação criminosa é preso em Marataízes

Everson disse, ainda, que teve pouco tempo para fazer o resgate dos filhotinhos por causa da maré. “Adentramos dentro da pedra, arriscando a própria vida, pois o tempo era o nosso maior inimigo. A maré estava enchendo muito rápido, e o ponto em que os filhotes foram resgatados, a água já estava batendo na pedra“, explicou Everson.

Após o resgate, os filhotes ficaram sob os cuidados de um quiosqueiro do município.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.