Vídeo | Homem morre dentro de casa noturna no Caparaó

Um homem morreu na noite de sexta-feira (12), dentro de uma casa noturna, no Centro de Ibatiba, no Caparaó. A identidade do homem não foi divulgada.

No vídeo, é possível ver um homem encostado em uma parede, próximo a uma escada, quando de repente uma mulher chega perto do mesmo. Minutos depois, o homem cai da escada a baixo. Em seguida, a mulher sai, e outras pessoas chegam próximo ao homem que estava caído.

A Polícia Militar informou que foram acionados para atender a ocorrência em um casa noturna. Chegando no local, o Serviço Médico de Urgência – Samu já estava atendendo a ocorrência e atestou o óbito da vítima de sexo masculino.

A proprietária de um estabelecimento relatou que o indivíduo havia chegado mais cedo e, quando retornou, caiu da escada. Outra mulher afirmou que a vítima não ingeria bebida alcoólica. A perícia foi acionada.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Ibatiba, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

Veja o vídeo:

Vídeo: Redes Sociais