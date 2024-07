Vídeo mostra mulher quebrando moto com R$ 21 mil em débitos em Cachoeiro

Uma mulher foi flagrada quebrando uma moto próximo a Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (5).

No vídeo divulgado nas redes sociais, mostra a mulher quebrando a moto modelo Honda/CG fan. Em um determinado momento, ela levanta a moto com o braço e solta no chão. Em seguida, ela chuta a motocicleta e consegue arrancar o farol traseiro e o assento do veículo.

Sobre o caso, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro informou que agentes de trânsito foram acionados e, constataram que a moto estava com cinco anos com o licenciamento atrasado e R$ 21 mil em débitos. Aliás, a motociclista não é habilitada. Sendo assim, foram feitas duas autuações: uma por estar em situação em atraso e a outra por conduzir veículo sem habilitação.

Além disso, segundo a prefeitura, havia várias multas por avanço de sinal e velocidade acima da via permitida. A moto foi encaminhada para o pátio crendenciado do Detran|ES. A mulher não foi conduzida à delegacia.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias