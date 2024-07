PF prende um dos principais fornecedores de armas de cidade do ES

A FICCO/ES, com o apoio da Subsecretaria de Estado de Inteligência da SESP, deflagrou na manhã desta sexta-feira (05), a segunda fase da Operação Lei e Ordem. De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, contra um dos principais fornecedores de armas do Morro do Quiabo, em Cariacica.

Após mapear e prender as lideranças da facção criminosa que atuavam na localidade, a FICCO/ES avança. Agora, na desarticulação de fornecedores de armas e drogas e outros envolvidos.

Aliás, o objetivo principal da FICCO/ES é interromper as atividades criminosas na região. O investigado preso responderá pelos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de armas.

Segundo a Polícia Federal, esta ação representa mais um passo significativo no combate ao crime organizado. Contudo, reforçando o compromisso de todas as autoridades integrantes da FICCO na garantia da segurança e da ordem pública.

FICCO/ES

As ações policiais desencadeadas na FICCO são produto de cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública.

Fazem parte da FICCO/ES: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.