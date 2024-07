Vila Velha: Canal da Costa vai ser transformado em parque linear

Infraestrutura, saneamento e urbanização que vão transformar completamente uma área que há anos estava abandonada na Praia da Costa. O Canal da Costa, no trecho embaixo da Terceira Ponte, vai passar por obras para a construção de uma galeria dupla e de um parque linear no local, levando mais qualidade de vida aos moradores do bairro e região.

O governador Renato Casagrande e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, anunciaram, na noite de terça-feira (2), a abertura do processo de licitação para a implantação das melhorias, com investimento estimado de R$ 29,3 milhões.

As tampas do Canal da Costa, que ofereciam risco às pessoas que circulam pelo local, foram retiradas para a limpeza e desassoreamento do canal. Agora, o Estado e a prefeitura vão realizar o fechamento (tamponamento) do Canal da Costa para a execução das obras. O projeto, apresentado ontem aos moradores, foi elaborado para permitir, mesmo com a nova cobertura e implantação do parque linear, a manutenção e limpeza do canal, de forma adequada e regular.

Melhoria no escoamento das águas da chuva

A galeria será composta por duas células, cada uma medindo 4,10 metros de comprimento por 3 metros de largura, com uma extensão de 2,15 quilômetros, e vai proporcionar melhoria no escoamento das águas da chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz da Costa, contribuindo para a diminuição dos alagamentos na cidade. As obras serão realizadas pela gestão municipal, beneficiando 140 mil pessoas de forma direta e indireta.

“É muito bom ver o tanto de investimentos que estamos fazendo em Vila Velha. Essa obra do Parque Linear do Canal da Costa ficará linda, igual ao que fizemos em Cobilândia, que se tornou um espaço de esporte e lazer para os moradores daquele bairro. Com o Estado organizado, controlando o custeio e o gasto com pessoal, nós temos condições de fazer os sonhos das pessoas virarem realidade”, afirmou Casagrande.

Parque linear

Sobre a galeria será construído um parque linear com a mesma extensão. O parque será dotado de pista de skate; quadra poliesportiva; campo de futebol Society; quadra de tênis; parquinho infantil; e pracão (área para cães). O local também terá estacionamento com vagas para 32 carros, 23 motos e bicicletas, além de espaço para motorhomes, academia ao ar livre e demais mobiliários urbanos.

Arnaldinho lembrou de todo o processo de construção do projeto do parque linear, quando a prefeitura ainda debatia a abertura do canal para limpeza, desassoreamento e futuramente um novo tamponamento.

“As pessoas achavam que era exagero nosso quando dizíamos que o antigo tamponamento ameaçava desabar. A estrutura estava precária, perigosa. Nós enfrentamos os problemas, tiramos a estrutura ruim, limpamos o canal, ouvimos a comunidade, e agora apresentamos o projeto para vocês. O governador Renato Casagrande teve coragem e sensibilidade para abraçar essa causa conosco. Não se faz projeto grande sozinho, se faz com trabalho em equipe, em conjunto, ouvindo as pessoas e pensando no melhor para elas. Por isso, continuamos olhando para frente, focado nas pessoas e como podemos desenvolver políticas públicas que vão fazer de Vila Velha a melhor cidade do Espírito Santo e ainda mais referência nacional”, ressaltou o prefeito.

Estações de bombeamento

O município e o Estado firmaram ainda outra importante parceria. Durante a solenidade foi assinado também um convênio, no valor de mais de R$ 66 milhões, para a operação e manutenção das Estações de Bombeamento de Águas Fluviais (Ebaps) de Vila Velha, incluindo ainda o sistema de comportas do Rio Marinho. Serão mais de R$ 39 milhões de recursos do Estado e outros R$ 27 milhões do município para ajudar a garantir o escoamento rápido das águas em períodos de chuvas.

Atualmente, são sete Ebaps em funcionamento no município: Canal da Costa, Sítio Batalha, Guaranhus, Cobilândia, Marilândia, Foz do Costa e Rio Marinho, sendo que as últimas quatro foram construídas pela gestão do prefeito Arnaldinho em parceria com o Estado.

Outras cinco Ebaps estão em construção: Aribiri, que está em fase de testes, Laranja, Bigossi (ambas com previsão de entrega até o final deste ano), Gaivotas e Pontal das Garças (ambas com previsão de entrega para junho de 2025). Os recursos nessa área somam mais de R$ 750 milhões, em investimentos e manutenções feitos pela prefeitura e pelo Estado. As novas Ebaps complementarão um sistema inteligente de automatização, que pode ser ativado remotamente pela Central de Controle Operacional, sob gestão municipal. Ampliando consideravelmente a capacidade de bombeamento de águas pluviais.