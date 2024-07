Obras em Vila Velha: diversas orlas serão requalificadas na cidade

A requalificação urbana da orla de Vila Velha terá início nesta terça-feira (2), às 17 horas. Com o anúncio da licitação das obras que vão modificar os 6,5 quilômetros de orla no trecho que contempla Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos, e a pavimentação e drenagem de ruas e avenidas do entorno. Aliás, a solenidade será na avenida Antônio Leite, número 224, em Ponta da Fruta.

A obra, em parceria com o Governo do Estado, trará mais infraestrutura para os bairros. Como pavimentação, drenagem e urbanismo, com implantação de ciclovia, beneficiando diferentes avenidas e ruas. Contudo, além da construção de equipamentos públicos de lazer na orla de Ponta da Fruta. Um investimento estimado superior a R$ 45 milhões.

Aliás, a requalificação de todos os 32 quilômetros da orla da cidade ainda terá obras em outros dois trechos, em breve. O Trecho 2, os bairros Interlagos, São Conrado, Barra do Jucu e Jockey de Itaparica; e o Trecho 3, os bairros Praia de Itaparica, Praia de Itapuã e Praia da Costa, único que já possui orla urbanizada.

