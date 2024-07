Violência no ES: homens invadem casa e assassinam adolescente

Um adolescente, de 15 anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (26), no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência. Ao chegarem a localidade, os militares recebram informações de que havia uma pessoa baleada por homens que chegaram a bordo de motocicletas e fugiram após o fato.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou foi acionado e constatou o óbito. Informações de populares apontam que o adolescente teria sido assassinado dentro da sua casa, na frente da mãe e familiares.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.