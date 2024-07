Vítimas de acidente em Ibatiba eram torcedores do Corinthians e voltavam de jogo

As três vítimas do grave acidente na BR-262, em Ibatiba, eram torcedores do Corinthians, e voltavam no jogo entre o clube paulista e o Cruzeiro, realizado na tarde do último domingo (7), em Belo Horizonte. Eles eram de uma torcida organizada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus e uma van que transportava os torcedores bateram de frente no km169 por volta de 1h40. Outras dez pessoas ficaram feridas.

Duas pessoas morreram no local do acidente, enquanto outra foi transferida ao hospital, mas não resistiu. Uma das vítimas era um homem de 37 anos. A van transportava torcedores de uma organizada do time paulista que voltavam de Belo Horizonte. O time foi derrotado por 3 a 0 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

Todas as vítimas eram da van e ficaram presas no veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover as vítimas. Elas foram socorridas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, e PA de Ibatiba. O motorista do ônibus teve ferimentos leves.

Corinthians lamenta a morte dos torcedores

O Corinthians emitiu uma nota lamentando a morte dos torcedores:

“O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (8), na BR-262, no Espírito Santo, com uma van que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, na tarde anterior. O clube se solidariza com as famílias e lamenta profundamente a morte de três torcedores, além de desejar uma rápida recuperação aos feridos”, disse o Corinthians.