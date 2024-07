Zezé da Cofril assume presidência do PP em Cachoeiro

Nesta quarta-feira (17), o empresário José Carlos Corrêa, conhecido como Zezé da Cofril, assumiu a presidência da executiva municipal do Partido Progressista (PP) em Cachoeiro de Itapemirim.

LEIA TAMBÉM: Euclerio Sampaio realiza convenção com “megacoligação”

A mudança de comando ocorre após o deputado estadual Theodorico Ferraço, até então presidente da sigla, decidir se afastar para focar em sua pré-candidatura à prefeitura da cidade nas eleições de 2024.

Zezé da Cofril ficará à frente do PP até 31 de dezembro de 2026.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.