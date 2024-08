11ª edição do Cosud reúne governadores do Sul e Sudeste em Pedra Azul

Teve início nesta quinta-feira (8), em Pedra Azul, na região serrana do Estado, a 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Os temas centrais deste encontro, são: adaptação às mudanças climáticas, reforma tributária e segurança pública. A solenidade de abertura teve a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, além de seis dos sete governadores da região, incluindo, o capixaba Renato Casagrande.

Em sua fala, o governador anfitrião destacou que esta nova edição do Consórcio é uma oportunidade de apresentar as potencialidades do Espírito Santo e a região turística de Pedra Azul. Segundo ele, o Cosud busca o fortalecimento das instituições públicas e, assim, da democracia, com relações institucionais que se baseiam no diálogo.

“O Consórcio de Integração Sul e Sudeste tem essa visão porque os estados ganharam um protagonismo que no passado não tinham. Os governadores tiveram que gerenciar crises históricas nunca antes enfrentadas, como a pandemia. Passamos a ter tarefas importantes e se os nossos estados funcionarem adequadamente, conseguimos de fato melhorar a vida dos brasileiros. O Cosud se organiza com o intuito de consolidar no País um projeto que seja inclusivo e que todas as regiões possam ser organizadas e equilibradas”, afirmou Casagrande.

Durante a abertura, os governadores Jorginho Mello (Santa Catarina), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Romeu Zema (Minas Gerais), Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro) fizeram uma saudação inicial. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, chegará nesta sexta-feira.

Em seguida, o ministro Ricardo Lewandowski comentou sobre a proposta do Governo Federal em incluir a segurança pública, de forma hierarquizada na Constituição. Ele informou que a proposta deverá ser amplamente discutida antes de ser levada à cabo.

“A Segurança Pública, assim como a Saúde e a Educação, merece ser colocada na Constituição, para permitir que a União tenha um papel maior na coordenação do Sistema Único de Segurança Pública, que por ter sido criado por uma lei ordinária não tem o condão de promover a integração dos entes federados, dos 27 estados membros da federação, mas também dos mais de cinco mil municípios do nosso país”, informou o ministro, sobre o objetivo do projeto de emenda à constituição que vem sendo discutido pelo Governo Federal.

A programação do Cosud Pedra Azul segue nesta sexta-feira (09) com a realização de 14 grupos de trabalho (GTs) com a participação de secretários estaduais das duas regiões. Os GTs irão acontecer em quatro pontos diferentes de Pedra Azul, aproveitando a beleza natural da região de montanhas capixabas para divulgar o turismo. Já os governadores se reúnem para discutir sobre os temas centrais desta edição.

