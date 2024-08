Deputado quer ampliar acesso a desconto na conta de luz no ES

Ampliar o acesso da população ao programa de desconto na conta de luz. Esse é o objetivo de um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

A iniciativa é do deputado estadual Bruno Resende (União). O parlamentar propõe promoção de ações para esclarecimento em massa sobre regras do Tarifa Social de Energia Elétrica, programa social que garante desconto de até 65% na conta de luz.

De acordo com a proposta, a ideia é divulgar e estimular a inclusão de famílias no Cadastro Único Nacional. No Espírito Santo, o cadastro é realizado pela Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).

O projeto que visa garantir mais acesso ao programa de desconto na conta de luz ainda precisa passar pelas comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor, de Assistência Social e de Finanças.