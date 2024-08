4º Festival de Inverno do Caparaó destaca cultura e tradição local

Em sua quarta edição, o Festival de Inverno de Patrimônio da Penha promete um mergulho na cultura e nas tradições da Serra do Caparaó, com o tema ‘Raízes e Frutos do Caparaó – A Arte na Roça’.

O evento, que acontecerá nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, será realizado na Feira Livre de Patrimônio da Penha, no Corredor Cultural de espaços parceiros e na sede do Armazém Multiverso, oferecendo uma programação totalmente gratuita.

Leia também: Grupo Rerigtiba estreia novo espetáculo teatral em Anchieta

Um dos maiores destaques deste ano é a inauguração da sede do Centro Cultural Armazém Multiverso. Desde 2018, o Armazém Multiverso tem sido um ponto de referência cultural em Patrimônio da Penha, e agora ganha uma sede construída a partir de dois antigos Armazéns de Café de Ibitirama, ambos com mais de 80 anos.

A remontagem dessas estruturas históricas utilizou técnicas tradicionais de carpintaria de encaixes e madeiras centenárias da Mata Atlântica, como Braúna, Canela e Ipê. Este projeto foi realizado pela Associação Permacultural Jacutinga do Caparaó, com apoio do Edital Culturas da Terra, das Secretarias de Estado da Cultura e da Agricultura do Espírito Santo, e do Programa de Ações Continuadas de Espaços Artísticos da FUNARTE – Fundação Nacional de Arte, do Governo Federal.

Durante os dois dias de festival, artistas locais, regionais e nacionais, além de mestres e mestras da cultura popular, especialmente de Divino de São Lourenço, se reúnem para uma série de atividades que incluem shows, oficinas, rodas de conversa e eventos para todas as idades.

O Festival de Inverno Raízes e Frutos do Caparaó tem como objetivo principal valorizar e preservar as tradições culturais da região, ao mesmo tempo em que promove a diversidade e o intercâmbio cultural.

Com atividades que abrangem música, artes visuais, cultura alimentar, espiritualidade e cuidado com a terra, o festival cria um ambiente propício para trocas culturais e a formação de redes, convidando artistas e agentes culturais de Vitória, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiro de Itapemirim, Rio de Janeiro e Minas Gerais para celebrar a riqueza do Caparaó.

Programação

SÁBADO – 31/08

8h às 12h – Festival na Feira Livre

Roda de Conversa: “Nascentes Caparaó – História dos Nascimentos nesse Território” com Marinã de Sales.

Show do Xipoca com Flávio Gomes.

Oficina: “Cestaria Intuitiva – Retorno ao Natural” com Bayron Alonso.

Oficina: “Gravura Experimental” com Anna Arbo.

Música: Cocada da Jussara com Coquinho da Jussara.

Contação de Histórias Ecológicas para Crianças com Andressa Hartuiq.

– Show: Ê, Mana! com Emana.

Lorna Voz e Violão com Lorna Zerbone.

8h às 12h – Corredor Cultural na Vila

Oficina: “Iniciação Musical – Tons e Semitons” com Guilherme Caldas.

Aspectos Geométricos da Dança Estilo Itaúnas com Rafael Carvalho.

Roda de Conversa: “Proteção Energética ao Seu Alcance” com Divina Terapia.

Danças dramáticas brasileiras na construção cênica e corporal com Marcos Brincante.

12h às 16h – Festival no Armazém Multiverso

12h: Almoço no Armazém com Valquíria Lemos do Cantinho Caipira.

13h: Oficina de Congo com Madalenas do Jucu.

16h: Histórias do Boi Pintadinho Encantado da Penha e da Vaca Pintadinha de São Lourenço.

16h: Abertura da Feira Raízes e Frutos do Caparaó – A Arte na Roça.

19h: Banda de Metais da Casa São Sebastião – Quilombo do Amarelo.

19:10h: Trupe Multiverso – “Escuta”.

19:30h: Celebração Fase 1 da Remontagem do Armazém.

20:20h: Trupe Multiverso – “Eu e Água”.

21:50h: Trupe Multiverso – “Serra das Águas”.

22:00h: Madalenas do Jucu – Grupo de Congo Capixaba Feminino.

DOMINGO – 01/09

12h às 20h – Festival no Armazém Multiverso

12h: Almoço Tropeiro – Comida de Chão – A Grande Mesa.

13h: Sanfonas e Violas com Mestres.

14h: Oficina de Contação de Histórias com Luciene Francelino.

14h: Oficina Artística dos Códigos do Tempo para Crianças com Débora Valente.

18h: Variété Caparaó – Um Show de Variedades.

19h: Show de Luís Capucho e Abou Mourad.

20h: Encerramento do Festival.