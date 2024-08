Grupo Rerigtiba estreia novo espetáculo teatral em Anchieta

No próximo sábado (17) o Grupo Rerigtiba apresentará seu mais novo espetáculo no adro do Santuário de São José de Anchieta, às 16 horas. Com dramaturgia e direção assinadas por Tiche Vianna, a peça é uma realização do prêmio Funarte Retomada Teatro-2023, do Ministério da Cultura e Governo Federal.

A obra é uma ficção inovadora que surge a partir do encontro entre as máscaras orientais “bondrés”, típicas dos palhaços balineses, e a diversidade dos corpos brasileiros.

A montagem oferece uma fábula teatral contemporânea, combinando palavras, movimentos, gestos e ação, como é característico dos espetáculos de meias máscaras.

Essa abordagem proporciona à plateia uma experiência dinâmica e divertida, estimulando a imaginação e a sensibilidade.

Sinopse

A peça se passa na Vila de Kalá, que sofre de uma terrível maldição. Com o passar do tempo, a maioria das famílias abandonou o local, restando apenas dois grandes amigos: Nelayan, o pescador, que carrega uma tristeza, e Timur, o dono da hospedaria, que guarda um segredo.

Com a chegada do Eclipse do Sol, na sétima lua nova, o Oráculo da Vila, Keselamatan, desperta em Timur o desejo de quebrar a maldição. Nesse mesmo dia, a jovem MasaDepan chega à Kalá em busca de seu passado, sabendo apenas que sua avó, Wanita, partiu da vila há muito tempo. O espetáculo revela o que acontece após a chegada de MasaDepan.

Sobre a Diretora

Tiche Vianna é uma diretora e pesquisadora de teatro, especializada na linguagem das máscaras teatrais, e é considerada uma referência na atualização da comédia dell’arte no Brasil. Atualmente, ela dirige o NuCCa – Núcleo de Criação Cênica, em Campinas (SP), dentro do Teatro Barracão – Território das Artes, um espaço de gestão compartilhada dedicado à fruição, formação e criação de diversas linguagens artísticas.

Além de seu trabalho no teatro, Tiche foi preparadora de elenco para minisséries e novelas na Rede Globo e TV Cultura, colaborando com o renomado diretor e cineasta Luiz Fernando Carvalho. Ela também é autora do livro “Além da Commedia dell’Arte – A Aventura em um Barracão de Máscaras”.

Serviço:

Espetáculo Teatral: “A Maldição e o Mistério de Kalá”, uma fabula contemporânea.

Dia: 17 de agosto/sábado(estreia)

Horário: 16h

Local: Adro do santuário de São José de Anchieta –Centro- Anchieta-ES

Acessibilidade: Interprete de libras

Classificação: livre

Espetáculo Teatral: “A Maldição e o Mistério de Kalá”, uma fabula contemporânea.

Dia: 22 de agosto (quinta)

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Av. Oliveira, 334, Justiça II – Anchieta

Acessibilidade: Interprete de libras

Classificação: livre

Devido a capacidade reduzida de cadeiras e necessário ligar p/ confirmar presença (28)98811-8468

Espetáculo Teatral: “A Maldição e o Mistério de Kalá”, uma fabula contemporânea.

Dia: 23 de agosto (sexta)

Horário: 19h

Local: FAFI (escola de Teatro e Dança) – centro- vitória

Acessibilidade: Intérprete de libras

Classificação: livre

Devido a capacidade reduzida de cadeiras e necessário ligar p/ confirmar presença (28)98811-8468