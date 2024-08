Abertura da 35ª Cachoeiro Stone Fair celebra inovação e avanços do setor

A 35ª edição da Cachoeiro Stone Fair teve início, nesta terça-feira (27), no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, onde cerca de 200 marcas expositoras apresentam as últimas novidades em rochas, maquinários e insumos para o setor. O evento, que já é consolidado como referência nacional e internacional, foi aberto com uma solenidade que destacou seu desenvolvimento e sucesso ao longo das décadas.

Após a execução do hino nacional pela camerata do Rochativa (braço social do Sindirochas), a CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora do setor, Flávia Milaneze, ressaltou a importância estratégica da feira para o setor.

“A Cachoeiro Stone Fair foi projetada para promover a integração entre todos os segmentos da cadeia produtiva, desde a extração até o beneficiamento e a comercialização. E é isso que tem acontecido há 35 anos. A cada ano, buscamos incorporar inovações que atendam às demandas do mercado. Nesta edição a expectativa é a melhor possível para a realização de excelentes negócios, conexões e fortalecimento do setor”, completou.

O presidente do Sindirochas, Ed Martins, relembrou a trajetória do setor e seu contínuo desenvolvimento. “Iniciamos com muito trabalho e garra, e hoje vemos a inovação e a tecnologia integradas à indústria”, disse.

Tales Machado, presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), destacou o crescimento global do setor e o compromisso com a sustentabilidade. “Em julho, registramos um crescimento de 8% nas exportações. Além disso, estamos nos tornando cada vez mais sustentáveis, ressaltou.

Importância das Pedras Naturais para o Estado

A cerimônia contou com a presença de autoridades, empresários, e representantes das entidades apoiadoras que enfatizaram a importância do setor para o desenvolvimento do Estado e o fortalecimento da economia da região.

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Eduardo Dalla, sublinhou a relevância do setor para a economia capixaba. “O setor de rochas representa mais de 82% das exportações brasileiras desse segmento. A Cachoeiro Stone Fair é fundamental para apresentar as tendências e fortalecer ainda mais a indústria”, concluiu.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Vitor da Silva Coelho, destacou o impacto econômico do setor de rochas na região. “Cachoeiro possui uma força notável no setor de rochas. São mais de 600 empresas, gerando cerca de 6.000 empregos e movimentando a economia local”, afirmou.

O vice-governador, Ricardo Ferraço, também reforçou como o setor de pedras naturais é um dos principais arranjos da economia capixaba. “A trajetória da Cachoeiro Stone Fair reflete o sucesso dos nossos empreendedores, que desbravaram as montanhas e transformaram o setor de pedras naturais em uma referência nacional e global”.

Encerrando a solenidade, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou os investimentos estaduais que beneficiam o setor. “O setor de pedras naturais tem contribuído significativamente para o fortalecimento da nossa indústria. A transformação pela qual o setor está passando reflete o crescimento e desenvolvimento do Estado como um todo”, declarou.