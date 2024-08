Exportação de pedras naturais volta a crescer e mercado está otimista

Com uma alta de 8,37% nas exportações nos primeiros sete meses deste ano, que corresponde a um volume acumulado de US$ 726,5 milhões, o setor de pedras naturais do Brasil volta a se ver otimista, após um 2023 de queda de 12% em relação a 2022, nesse recorte de janeiro a julho.

Os dados são do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e mostram ainda que, somente em julho, o crescimento foi de 7,35%, visto como bastante significativo na comparação ao mesmo período do ano passado, totalizando US$ 124,8 milhões em exportações no mês. Entre os principais destinos, Estados Unidos, China, Itália, México e Reino Unido, respectivamente.

Os números reforçam a posição do Brasil como o quarto maior produtor de rochas ornamentais do mundo, liderando fora do continente asiático, e o 5º maior exportador. Hoje, a indústria brasileira de pedras naturais é composta por 12.200 empresas, 6.600 enquadradas na indústria de transformação e 5.600 na indústria extrativa. Já o Espírito Santo é o maior exportador e principal produtor do Brasil, com 81,67% das exportações do país em valor e volume. Apresenta ainda o maior número de empresas do segmento.

É nesse cenário promissor que o Espírito Santo recebe, nos próximos dias, compradores internacionais de países como Estados Unidos, México, Reino Unido e Índia. Eles vêm ao Estado para participar das rodadas de negócios da Cachoeiro Stone Fair, a mais tradicional feira de pedras naturais da América Latina, que acontece de 27 a 30 deste mês, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa.

Cachoeiro Stone Fair

Um dos destaques da feira será o estande do programa It’s Natural – Brazilian Natural Stone, uma iniciativa do Centrorochas em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O espaço servirá como um hub para as Rodadas de Negócios, onde empresas do setor terão a oportunidade de se conectar com compradores internacionais.

Durante a feira, pelo menos 15 empresas apoiadas pelo projeto setorial participarão das reuniões com compradores internacionais, como parte do Projeto Comprador. As reuniões, que serão realizadas a cada 30 minutos, permitirão que as empresas apresentem seus produtos, facilitando negociações e aumentando a possibilidade de fechamento de novos contratos.

“Em 2023, o Centrorochas apoiou a vinda de nove compradores à Cachoeiro Stone Fair. A ação resultou em aproximadamente R$ 15 milhões em negócios. Este ano, estamos confiantes de que as Rodadas de Negócios irão repetir o sucesso e proporcionar ainda mais oportunidades para o setor”, destacou otimista o presidente do Centrorochas, Tales Machado.

Experiência imersiva

A Cachoeiro Stone Fair 2024 também oferecerá uma experiência imersiva para formadores de opinião internacionais, incluindo jornalistas e influenciadores dos Estados Unidos, Turquia e Líbano. Eles participarão de visitas a pedreiras, indústrias e showrooms, onde poderão conhecer de perto o processo de extração, beneficiamento e aplicação das rochas ornamentais, além de acompanhar a feira.

“A Cachoeiro Stone Fair é projetada para promover a integração entre todos os segmentos da cadeia produtiva, desde a extração até o beneficiamento e a comercialização. Com um público estimado em 18 mil pessoas e a presença de representantes de 28 países e de 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, a feira tem áreas dedicadas a cada etapa do processo, além de palestras e workshops que abordam temas relevantes para todos os envolvidos. A cada ano, buscamos incorporar inovações que atendam às demandas do mercado”, comentou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa realizadora do evento.

Além disso, o evento é sempre aguardado com ansiedade pelos profissionais do setor por ser um ponto de lançamento das novidades em máquinas, pedras e insumos e uma oportunidade para conferir as tendências de materiais, cores, acabamentos e aplicabilidade das pedras naturais.

35ª Cachoeiro Stone Fair

Data: de 27 a 30 de agosto.

Onde: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim.

Horário: das 14h às 20h (terça a sexta-feira). Acesso até as 19h.

Público estimado: 18 mil pessoas

Área expositiva: 30 mil m² com, aproximadamente, 200 marcas de toda a cadeia produtiva

Presença internacional: 28 países

Estados representados: 26 estados brasileiros e o Distrito Federal

Público-alvo: a feira é voltada para profissionais do setor, como marmoristas, arquitetos, designers, engenheiros, empresários, gestores, distribuidores, compradores, entre outros.

*Inscrições:* exclusivamente em www.cachoeirostonefair.com.br

Realização: Milanez & Milaneze

Promoção: Sindirochas, Cetemag e Centrorochas

Patrocinador Anfitrião: Sicoob Credirochas

Patrocínio: Confea Crea-ES Mútua-ES

Patrocinadores Bronze: Bandes, Banestes e Banco BS2, FINDES SESI SENAI, Banco do Nordeste.

Apoio: Sebrae, Rede Vitória, Apex, Folha Business, Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Transportadora oficial: Latam Airlines.