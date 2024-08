Acidente com três carros e uma moto deixa pessoas feridas em Itapemirim

Um acidente envolvendo três carros e uma moto deixou três pessoas feridas na tarde da última sexta-feira (16), na localidade de Graúna, em Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para ir até o Morro do Aterro, onde segundo informações, teria ocorrido um acidente envolvendo quatro veículos.

Ao chegarem no local, testemunhas contaram aos militares que o veículo Chevrolet Corsa seguia na rodovia, quando bateu na traseira do Volkswagen Gol. A condutora perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e atingiu a moto Honda CG/Titan. A caminhonete Toyota/Hilux, que seguia na mesma direção, acabou batendo na moto e no Gol.

Por causa da batida, a motociclista ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A condutora do Gol e o filho dela, que também estava no veículo, foram socorridos conscientes para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. O estado de saúde deles não foi informado.

Os condutores realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica. Segundo a PM, a moto foi encaminhada para o pátio credenciado do Detran|ES por estar com o licenciamento em atraso.