Policiais da Força Tática apreendem armas de fogo em Guaçuí

Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão detiveram um homem de 44 anos e apreenderam duas armas de fogo na noite da última sexta-feira (16), na comunidade de Santa Catariana, em Guaçuí.

Leia também: Oficina que presta serviço à Prefeitura de Iúna é alvo de busca e apreensão

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, após receberem uma denúncia anônima de que um homem estaria com duas armas de fogo escondidas no quintal de sua residência, os policiais foram ao local e abordaram o suspeito.

Ele mostrou aos policiais onde as armas estariam escondidas. Nisso, foram encontradas dentro de uma sacola de adubo, uma pistola Bereta modelo 950 e uma espingarda Cartucha de 2 canos calibre 32.

O suspeito informou que teria trocado um veículo Fiat Uno pelas armas de fogo e não soube dizer o nome da pessoa com quem teria negociado. Ele foi conduzido para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.