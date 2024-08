Acidente entre três veículos e uma vaca deixa feridos em Cachoeiro

Uma vaca no meio da pista causou um acidente envolvendo dois carros e uma moto na noite do último domingo (25), na ES 164, no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorrei próximo a Penhasco Granitos, e envolveu um carro, uma caminhonete e uma moto. A dinâmica do acidente não foi informado pela PM.

O casal que estava na motocicleta foi socorrido consciente para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, antes da chegada da viatura. A vaca ficou no acostamento da pista. Todos os veículos estavam regulares e todos liberados no local.