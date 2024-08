Trote atrapalha trabalho do Corpo de Bombeiros em Cachoeiro

O trote de um suposto incêndio em uma casa atrapalhou os trabalhos do Corpo de Bombeiros no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último domingo (25).

Leia também: Dia do Soldado: policiais militares visitam escola em Mimoso do Sul

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o primeiro trabalho dos bombeiros aconteceu durante a tarde, no incêndio em uma área de vegetação de uma propriedade rural, no bairro São Luiz Gonzaga.

De volta para o quartel, os bombeiros viram que um outro incêndio atingia uma vegetação no bairro Arariguaba, próximo à estação de tratamento de esgoto. No local, já havia pessoas realizando o combate usando enxadas e bombas costais. Os militares continuaram o combate às chamas, porém, as equipes receberam um acionamento para incêndio em residência em outro bairro. Quando os militares chegaram ao local, constataram que eram um trote. Por causa disso, os trabalhos dos bombeiros se atrasaram.

“É importante destacar que esta época do ano é propícia para a ocorrência de incêndios em vegetação, o que resulta em aumento de demandas para o Corpo de Bombeiros. As equipes estão a postos para atender aos acionamentos, priorizando aqueles em que há risco para vidas ou bens. Cabe destacar, também, que passar trote é crime, além de atrapalhar o atendimento de ocorrências reais, colocando em risco a vida de outras pessoas”, informou a guarnição por meio de nota.