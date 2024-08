Adolescente é apreendido com pistola e submetralhadora no ES

Na noite da útima segunda-feira (19), policiais militares apreenderam um adolescente de 17 anos com uma pistola e uma submetralhadora no bairro Central Carapina, na Serra.

Segundo a Polícia Militar, a equipe policial recebeu informação que um indivíduo estaria armado na rua.

Nisso, a guarnição prosseguiu ao local, visualizou o suspeito denunciado, que percebeu a aproximação da viatura e tentou fugir, mas foi apreendido após invadir uma casa.

Os policiais realizaram buscas e apreenderam uma pistola cal. 380 sem numeração, uma submetralhadora de fabricação semi-industrial calibre 9mm, sete munições calibre .380, oito pinos de cocaína, 29 buchas de maconha e 56 pedras de crack.

O adolescente apreendido foi encaminhado juntamente com o material arrecadado à Delegacia Regional do município.

