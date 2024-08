Adolescente invade escola armado e ameaça estudante em Itapemirim

Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido após invadir uma escola armado e ameaçar um estudante dentro da sala de aula na última terça-feira (6), no bairro Namitalia Ayub, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

Leia também: Homem é flagrado pilotando moto adulterada em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, após a equipe receber informações de que um adolescente teria entrado em uma escola armado, a equipe foi até a casa dele. Ao chegarem no local, os policiais encontraram dois indivíduos na rua que, ao ver a polícia, tentaram esconder objetos que estavam em seus bolsos.

Contudo, os adolescentes foram revistados e encontrados oito buchas de maconha no bolso do adolescente de 14 anos e mais oito no bolso do outro.

Aos militares, o adolescente de 14 anos afirmou que ameaçou o estudante dentro da sala de aula com uma réplica de pistola e que não estava mais com a arma.

A Prefeitura de Itapemirim foi procurada para mais detalhes, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.