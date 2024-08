Aeroporto e aeronaves: candidato de Iúna está com a cabeça nas nuvens

O candidato a prefeito de Iúna, Maurilo Fernandes Silveira (Agir), expõe em seu plano de governo, anexado ao sistema do Tribunal de Justiça Eleitoral (TSE), 16 propostas para serem cumpridas, caso seja eleito no dia 6 de outubro.

Entre as propostas, está a construção do aeroporto municipal de Iúna, a qual é sua primeira pontuação. Sua 12ª proposta visa a implantação de drones agrícolas em parceria com produtores rurais, e sua 14ª proposta está em adquirir aeronaves com UTI para agilizar o transporte de pacientes em estado grave.

Leia Também: Eleições 2024: três buscam a oportunidade de governar Apiacá

Em suas redes sociais, o empresário detalhou onde suas possíveis obras serão executadas, caso venha ganhar as eleições de 2024. Porém, junto ao TSE, o plano de governo possui apenas uma folha com as 16 propostas. Não há detalhamento de como essas obras poderão se tornar realidade.

Maurilo Silveira é o nome escolhido pelo candidato para ser usado na urna. Seu candidato a vice-prefeito é João Correia Abrão. Ambos estão filiados ao Partido Agir e possuem seis candidatos concorrendo como vereadores. A candidatura é considerada como “puro-sangue”, quando a sigla não realiza uma coligação com outro partido, seja na proporcional ou majoritária.