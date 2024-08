Alunos vão parar no hospital após soltarem gás de pimenta em escola

Dois alunos, de 17 e 22 anos, da Escola Estadual “EEEFM Monsenhor Elias Tomasi”, em Mimoso do Sul, foram encaminhados ao hospital após soltarem gás de pimenta no corredor da unidade de ensino na última segunda-feira (12).

Leia também: Motociclista morre após bater em árvore na zona rural de Castelo

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a coordenadora da escola relatou que as alunas. ambas de 17 anos, estavam na aula de inglês, quando saíram da sala, foram até o corredor da escola e soltaram um produto aparentemente ser spray de pimenta.

Os alunos, que inalaram o produto, apresentaram sintomas alérgicos e foram encaminhados para o hospital do município. A direção da escola informou que tomará as providências cabíveis e aguardaria a manifestação dos responsáveis dos alunos.

Uma das alunas, de 17 anos, confessou o fato relatado pela coordenadora e disse que comprou o produto após ter sido ameaçada há dois meses.



Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.