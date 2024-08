Amputações em diabéticos: medida institui ações para reduzir casos no ES

Tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) projeto de lei, que institui no Espírito Santo a Política de Prevenção às Amputações em Pacientes Diabéticos.

A iniciativa do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União) tem como objetivo desenvolver ações de divulgação para difundir a prevenção e detecção contínua de lesões em fase inicial nos pés de pacientes diabéticos que possam levar ao risco de infecções e amputações.

LEIA TAMBÉM: Setor de serviços no ES cresce o dobro da média nacional em junho

As diretrizes propostas envolvem: prevenção de úlceras nos pés; classificação das úlceras no pé relacionadas ao diabetes; diagnóstico e tratamento da infecção do pé e tratamento da doença arterial periférica em pessoas com úlcera do pé e diabetes; além de intervenções para melhorar a cicatrização de úlcera nos pés em pessoas com diabetes e investimento em tratamentos especializados.

O PL 379/2024 ainda precisa ser analisado pelas comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças, antes de seguir para discussão no plenário.

Amputações

De acordo com a medida, o Brasil segue a tendência global de aumento na prevalência de pessoas com Diabetes Mellitus, ocupando o quinto lugar entre os dez países ou territórios com o maior número de pessoas diagnosticadas no grupo etário de 20 a 79 anos.

A previsão é chegar em 2030 a 643 milhões de pessoas com a doença e, em 2045, a 784 milhões.