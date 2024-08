Setor de serviços no ES cresce o dobro da média nacional em junho

O setor de serviços no Espírito Santo registrou um crescimento expressivo de 3,4% em junho deste ano, em relação a maio – o dobro da média nacional, que foi de 1,7%. Esse avanço representa o maior aumento mensal para o mês de junho desde 2017. Os dados, divulgados pelo Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destacam o desempenho robusto do estado, que também se sobressai na comparação interanual, com um crescimento de 6,1% em relação a junho de 2023.

De acordo com a análise da Equipe Connect Fecomércio-ES, o setor de serviços capixaba tem apresentado uma trajetória positiva desde 2021, com variações mensais favoráveis em quase todos os meses. No acumulado do primeiro semestre de 2024, o volume de serviços no Espírito Santo aumentou 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, uma taxa de crescimento quase três vezes maior que a média nacional, que foi de 1,6%. Com esse desempenho, o Espírito Santo registrou o quarto maior crescimento entre os estados brasileiros, ficando atrás apenas do Amazonas (6,5%), Tocantins (5,3%) e Santa Catarina (5,2%).

Leia também: Nota Premiada Capixaba terá mais sorteios e prêmios maiores em 2025

Entre os grupos de atividades que compõem o setor de serviços, o destaque de junho foi o grupo de “Outros Serviços”, que registrou um aumento de 25,5% em relação a junho de 2023. Esse grupo inclui atividades como apoio à pecuária, produção floresta e à agricultura, especialmente relevantes neste período do ano devido à colheita do café, uma das principais culturas do estado. O Espírito Santo, inclusive, bateu o recorde de exportação de café em 12 meses, exportando 8,077 milhões de sacas entre julho de 2023 e junho de 2024.

Outro grupo de destaque foi o de “Transportes, serviços auxiliares dos transportes e Correio”, que cresceu 7,7% em junho. Esse segmento é particularmente importante para a economia capixaba devido à sua forte ligação com o comércio exterior. Em junho, as importações no Espírito Santo alcançaram um recorde histórico de US$ 2,21 bilhões, um crescimento de 74,2% em relação a maio e 209,4% em comparação com junho de 2023. Esse volume de importações, principalmente de veículos automóveis de passageiros, que somaram US$ 1,21 bilhão, impulsionou a demanda por serviços de transporte e logística especializados no estado.

“O setor de serviços no Espírito Santo vem se consolidando como um dos motores do crescimento econômico local, refletindo a forte conexão entre a economia estadual e o comércio exterior. Esse desempenho é um indicativo positivo para a continuidade do crescimento ao longo do ano”, afirma Ana Carolina Júlio, coordenadora do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site da Fecomércio-ES, na seção Connect: https://fecomercio-es.com.br/pesquisas/