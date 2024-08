Anchieta Beach Soccer: conheça mais sobre as semifinalistas do Estadual

As semifinalistas do Campeonato Estadual Feminino de Beach Socccer 2024 foram conhecidas no último fim de semana, entre elas, as meninas de Anchieta, que estão empolgadas para as semifinais.

O Anchieta Beach Soccer foi criado através de investimentos da Prefeitura de Anchieta, com iniciativa do professor e técnico do time, Carlos. Contudo, foram adicionados alguns nomes importantes do cenário feminino, para agregar ainda mais no projeto.

Sobretudo, as meninas de Anchieta enfrentam a equipe de Aracruz, pelas semifinais e, segundo Jessica Ferreira Mendonça, atleta do Anchieta Beach Soccer, as expetativas para a semifinal são altas. “Trabalhamos e investimos muito para conseguir essa classificação”.

Expectativas para o futuro

Ainda de acordo com a atleta, o planejamento da equipe para o futuro é almejar um campeonato nacional, com intuito de levar o nome de Anchieta para lugares ainda mais altos no beach soccer feminino e, também, apresentar uma experiência única para as meninas do projeto.

“Hoje, nosso elenco tem jogadoras a nível de Seleção Brasileira, jogadoras com currículos nacionais e internacionais. Esse intercâmbio é fundamental para o fomentação do beach soccer feminino. Esperamos conquistar mais ‘casca’ em diversas competições, para potencializar o beach soccer feminino da nossa cidade”, finalizou Jessica.

Semifinais do Campeonato Estadual Feminino de Beach Socccer

Dia 31 de agosto (sábado)

7h45 – Vitória x Linhares

9h – Anchieta x Aracruz