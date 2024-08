Beach soccer: definidos os semifinalistas do Campeonato Estadual Feminino

Foram conhecidas neste último fim de semana as quatro equipes classificadas para as semifinais do Campeonato Estadual feminino de beach socccer 2024. Após os jogos da 2ª e 3ª rodadas, as equipes de Vitória, Linhares, Anchieta e Aracruz terminaram nas primeiras colocações dos seus grupos e irão se enfrentar no sábado (31) em busca de um vaga na final. Todos os jogos foram transmitidos ao vivo pela FECABES TV no YouTube.

Leia também: Equipes capixabas estreiam com vitória no Jubs Praia, no Rio de Janeiro

Os confrontos serão: Vitória x Linhares, e Anchieta x Aracruz. De acordo com a tabela oficial divulgada pela Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES), às 07h45 se enfrentam Vitória e Linhares. Na sequência, às 9h, Anchieta bate de frente com Aracruz. Por conta dos Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s), não haverá rodada neste próximo final de semana (24 e 25).

Vitória goleia em confronto direto e vai pra liderança no Grupo A

Com as duas equipes já classificadas, o confronto direto entre Vitória e Aracruz serviu apenas para definir quem iria terminar na liderança. E deu a seleção da capital, com uma goleada de 8 a 2. E a outra partida do Grupo A não aconteceu, com a seleção de Domingos Martins sendo declarada vencedora por W.O. em virtude do não comparecimento da equipe de Cariacica.

Linhares e Anchieta dão arrancada e pegam vagas do Grupo B

Linhares iniciou a 2ª rodada na vice-lanterna da Chave B, mas buscou a vaga nas semifinais com dois triunfos em sequência. Primeiro, venceu um confronto direto com a seleção de Vila Velha, por 3 a 2. E no domingo, goleou de forma impiedosa as meninas de Serra, por 11 a 2, no que foi a maior goleada do Estadual Feminino até o momento.

Anchieta também só tinha um ponto, estava atrás de Vila Velha, mas com duas vitórias pulou para a liderança. As anchietenses massacraram Serra por 10 a 1, no sábado. E no domingo, também golearam a seleção de Vila Velha por 8 a 3 para ficar com a vaga nas semis.

Classificação

Grupo A

1º Vitória – 9pts (saldo 16)

2º Aracruz – 9pts (saldo 6)

3º Domingos Martins – 3pts

4º Cariacica – 0pt

Grupo B

1º Anchieta – 7pts

2º Linhares – 6pts

3º Vila Velha – 3pts

4º Serra – 0pt

Jogos da primeira rodada

Sábado – manhã (10/08)

08h – Vitória 6 x 1 Domingos Martins

10h20 – Aracruz 7 x 1 Cariacica

Sábado – tarde (10/08)

14h40 – Anchieta 4 x 4 Linhares (2 a 0 Anchieta nos pênaltis)

17h – Serra 0 x 8 Vila Velha

Jogos da segunda rodada

Domingo – manhã (10/08)

08h – Vitória 6 x 2 Cariacica

10h20 – Domingos Martins 3 x 9 Aracruz

Sábado – manhã (17/08)

08h – Linhares 3 x 2 Vila Velha

11h30 – Vitória 8 x 2 Aracruz

Jogos da terceira rodada

Sábado – tarde (17/08)

15h50 – Anchieta 10 x 1 Serra

17h – Domingos Martins 3 x 0 Cariacica (W.O)

Domingo – manhã (18/08)

08h – Linhares 11 x 2 Serra

10h20 – Anchieta 8 x 3 Vila Velha

Duelos das semifinais

Sábado – manhã (31/08)

07h45 – Vitória x Linhares

09h – Anchieta x Aracruz

O Ministério do Esporte do Governo Federal apresenta o Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer 2024, com realização da ACEL, com chancela da Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES), e que conta com patrocínio do Banestes, dos Supermercados BH, da Ademar Cunha, da Vitória Esportes e da TVE!