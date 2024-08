Anchieta lança edital para cinema itinerante na próxima segunda (19)

Para fazer circular a sétima arte pelas comunidades do interior, litoral e Sede, a Prefeitura de Anchieta vai lançar, na segunda-feira (19), um edital com recursos do Governo Federal repassados por meio da Lei Complementar nº 195/2022 – Lei Paulo Gustavo para financiar um projeto com este objetivo.

Leia também: Cachoeiro sedia 1ª Feira Regional de Profissões e Projeto de Vida

O edital voltado ao Cinema Itinerante atende ao inciso II do art. 6º da Lei Paulo Gustavo e serão concedidos recursos para execução de um projeto cultural apresentado por pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins lucrativos, desde que desenvolva comprovadamente atuação na área cultural, no setor de audiovisual.

As exibições ao público ocorrerão, preferencialmente, em localidades estratégicas como escolas, espaços públicos abertos ou fechados onde não existam salas apropriadas nem acesso à projeção de filmes.

O total do recurso financeiro oferecido no edital é de R$ 45.785,73. O prazo para inscrições começa a contar na segunda-feira (19) e se encerra na sexta-feira (23). Todas as regras, prazos, documentos e exigências estão no edital em anexo e que também será disponibilizado no link https://www.anchieta.es.gov.br/pagina/ler/2215/premio-anchieta-arte-e-cultura-2023.