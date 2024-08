Cachoeiro sedia 1ª Feira Regional de Profissões e Projeto de Vida

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio da Superintendência Regional de Cachoeiro de Itapemirim, promoverá a 1ª Feira Regional de Profissões e Projeto de Vida na próxima quarta-feira (21), às 10h.

O evento ocorrerá na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Presidente Getúlio Vargas, em Cachoeiro de Itapemirim.

A feira tem como objetivo criar um espaço para que os alunos alinhem seus projetos de vida ao universo acadêmico e ao mercado de trabalho na região sul do Espírito Santo.

A superintendente de Educação, Fernanda Ferreira Villela Vieira, destacou que o evento contará com a participação de 40 escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, além das secretarias de Educação dos municípios da regional e expositores do mercado de trabalho e acadêmico da região.

Os interessados em participar devem confirmar presença até as 17 horas desta sexta-feira (16) por meio do link [disponível aqui]

