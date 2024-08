Anchieta: Lorencini retira pré-candidatura e será oficializado como vice de Léo

Após retirar a sua pré-candidatura para prefeito de Anchieta, o vereador Renato Lorencini (União) deve ser oficializado como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Léo Português (PSB), nesta quinta-feira (1), durante convenção municipal do PSB.

Por meio de nota, o União Brasil Anchieta justificou que buscou diálogo com diferentes partidos e lideranças políticas para construir um novo projeto, mas eles optaram por seguir caminhos distintos.

A sigla ainda aponta que, nesse contexto, as propostas de transformação construídas pelo União Brasil foram acolhidas pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

“Para garantir que os esforços políticos possam ser conduzidos de maneira responsável, o União Brasil Anchieta vem informar que terá 12 candidatos a vereador em sua chapa e que Renato Lorencini foi escolhido, em convenção, para integrar o projeto para as eleições de 2024 como vice-prefeito na chapa do PSB, do pré-candidato Leo Português”, diz o texto.

O diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Anchieta confirmou convenção partidária para esta quinta-feira (1), a partir das 19h, na Vila Samarco.