Anchieta recebe a 3ª Etapa do Campeonato Estadual de Pesca. Saiba tudo!

Neste sábado (18), Anchieta reunirá os amantes de pesca, na 3ª Etapa do Campeonato Estadual de Pesca. O evento começa a partir das 7h, na Praia Central de Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo.

O campeonato vai ser disputado em cinco provas, com um descarte. Para participar, clubes e atletas devem estar devidamente autorizados pela Federação Capixaba de Pesca e Lançamento (Fecape), porém, para quem deseja assistir, a entrada é totalmente grátis.

Como funciona o Campeonato Estadual de Pesca?

Para a apuração individual da provas de pesca, será utilizada a tabela COSAPYL, que é determinada com base no número de boxes por setor, ou seja, é igual ao resultado da divisão do número de setores de pesca da categoria, pelo número de setores de pesca, arredondando sempre para cima, por exemplo: 89 atletas inscritos na categoria masculino, 89/5 = 17,8. Assim, arredonda para 18 boxes por setor. A tabela COSAPYL começa em 18,0171 e decresce até 1,0001.

Caso já tenha passado 50% do tempo e 90% dos inscritos por categoria não tenham capturado nenhuma peça, o evento será suspenso e anulado. Em caso de suspensão de um evento antes de 50% do tempo previsto, serão anulados os resultados. Uma vez iniciada uma prova, somente o árbitro oficial pode suspendê-la.

Porém, se o evento for suspenso, mas já tenham decorridos 50% do tempo, ele será validado e os resultados computados. O início, troca de raias, e o fim do evento, serão indicados por sinal sonoro.

No formato interclubes, será adotado a soma de pontuação COSAPYL, dos melhores atletas por categoria. Os clubes que não tiverem categorias suficientes serão computados zero. A tabela COSAPYL, para a apuração geral do Estadual de Pesca, será determinada com base no número total de clubes inscritos no campeonato.

Os critérios de desempate são: maior número de peças, maior peso total e maior peça, nesta ordem.

Serviço:

3ª Etapa do Campeonato Estadual de Pesca

6h – Início da Marcação das Raias na praia

8h – Início da Prova com três trocas de Raias

De 8h às 9h20 – 1ª Etapa

De 9h20 às 9h40 – 1ª Troca de Raia

De 9h40 às 11h – 2ª Etapa

De 11h às 11h20 – 2ª Troca de Raia

De 11h20 às 12h40 – 3ª Etapa

12h40 – Fim de Prova

13h – Início da Pesagem dos Peixes Capturados, na tenda, próximo ao Bamba Rio