Confira como terminaram os jogos da última rodada da Copa Espírito Santo

A Copa Espírito Santo está entrando na última rodada da 2ª fase e, quanto mais perto do fim, mais jogos eletrizantes agitam todo Estado.

O fim de semana contou com três dos quatro jogos, uma vez que Capixaba SC e Porto Vitória ainda se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 15h. Os jogos que já foram realizados, movimentaram bastante a Copa ES, que está perto de uma definição.

No sábado (10), Real Noroeste recebeu a Desportiva Ferroviária, no Estádio Joaquim Alves de Souza, onde perdeu o jogo por 2 a 1. Outro jogo realizado no mesmo dia, foi o duelo entre Linhares FC e Rio Branco SAF, onde o Rio Branco garantiu uma “rara” vitória nessa Copa ES, visto que o atual campeão do Campeonato Capixaba, fez uma copa muito ruim. O jogo terminou em 1 a 0 para o Rio Branco.

No domingo (11), às 10h, o Vitória FC foi até o Estádio Gil Bernardes, casa do Vilavelhense, e venceu a equipe da casa por 1 a 0, se isolando ainda mais na liderança do Grupo B.

Veja como ficou a classificação da Copa Espírito Santo:

Grupo A

Real Noroeste – 11 pontos Porto Vitória – 10 pontos Vilavelhense – 10 pontos Rio Branco SAF – 5 pontos

Grupo B

Vitória FC – 14 pontos Desportiva Ferroviária – 11 pontos Capixaba SC – 6 pontos Linhares FC – 2 pontos