Anchieta: terceira usina de pelotização da Samarco entra em operação

Entrou em operação, nesta sexta-feira (23), a terceira usina de pelotização da Samarco Mineração no município de Anchieta, no Sul do Espírito Santo.

O evento, que também marcou os 49 anos da empresa, contou com a participação do governador Renato Casagrande (PSB) e lideranças políticas da região como, por exemplo, o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri.

O chefe do Poder Executivo municipal destacou a importância do equipamento para a geração de mais emprego e desenvolvimento para o Estado.

A usina de pelotização fica localizada no Complexo Industrial de Ubu.