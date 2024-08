Ao lado de Zema, vice de Ferraço projeta “gestão modelo” em Cachoeiro

O pré-candidato a vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Júnior Corrêa (NOVO), deu um passo importante em sua pré-campanha ao gravar, nesta quinta-feira (8), em Domingos Martins, programa eleitoral ao lado de Romeu Zema, governador de Minas Gerais e uma das maiores lideranças do partido NOVO no Brasil.

A gravação deve marcar a campanha de Júnior Corrêa, que compõe a chapa como vice do experiente Theodorico Ferraço (PP), e reforça a imagem de mudança e inovação que o grupo busca apresentar aos eleitores cachoeirenses.

Romeu Zema, conhecido por sua gestão eficiente e resultados impressionantes em Minas Gerais, tem sido amplamente elogiado como um dos melhores gestores públicos do País. Sua administração focada em responsabilidade fiscal, modernização da máquina pública e proximidade com a população o colocou em destaque nacional, e ele já é cotado para disputar a presidência da República em 2026.

A participação de Zema na campanha de Júnior Corrêa e Ferraço não é apenas um apoio de peso, mas também um sinal de que a chapa está comprometida em trazer para Cachoeiro de Itapemirim a mesma filosofia de gestão inovadora e eficiente que transformou Minas Gerais.

Com Zema ao lado, Júnior Corrêa fortalece sua imagem como um candidato capaz de promover mudanças reais e concretas, apoiado por um líder que já mostrou como é possível governar de maneira diferente e eficaz.

A presença de Romeu Zema na campanha terá um destaque especial, e o apoio do governador mineiro certamente será um dos trunfos da chapa Ferraço-Corrêa, mostrando que eles têm não apenas experiência, mas também uma visão moderna e alinhada com os desafios contemporâneos. Esse respaldo de Zema, que é uma referência de sucesso no cenário político nacional, só aumenta as expectativas em torno da campanha em Cachoeiro.