Após ameaça de ataque, moradores pedem mais segurança em creche de Alegre

Na última terça-feira (13), policiais miliares apreenderam dois menores de idade, ambos com 16 anos, suspeitos de planejar um ataque em uma creche de Rive, distrito de Alegre.

Leia também: Adolescentes são apreendidos por planejar ataque em creche de Alegre

Após o ocorrido, as mães dos alunos, junto com a comunidade, revoltados com a falta de segurança nas creches, foram até a Câmara Municipal, nesta segunda-feira (19), para protestar e reivindicar mais segurança na creche em questão.

Segundo o grupo que realizou o protesto, a creche não tem sala de aula suficiente para suportar todos os alunos, assim, algumas turmas foram remanejadas e estão estudando em um local cedido pela igreja católica do distrito. “Lá não tem segurança, as crianças fazem o percurso da creche até a igreja apenas com a professora. No caminho, as crianças poderiam sofrer alguma ação. Depois elas voltam para se alimentar na creche, repetindo esse percurso”, disse o grupo.

Ainda com informações dos populares, outro problema são as crianças que estão estudando na igreja ficarem mais afastadas e, por conta disso, possa acontecer alguma tragédia. “E se acontecer alguma coisa na igreja? Mesmo que tenha um policial armado na creche, até que ouça o apelo e chegue na igreja, pode ser que não de mais tempo. Estamos reivindicando mais salas de aulas na creche, porque a igreja não é escola. Lugar de criança estudar é na creche”, finalizou.

Outro pedido do grupo, é por um muro em frente a creche, porque, mesmo que já tenha uma pequena grande em volta da escola, ela seria muito baixa. “Nossa preocupação é que as crianças saiam da escola para brincar, porque o parquinho é na frente da escola. Uma pessoa pode chegar ali com uma bala e matar as crianças que estão no local. Um muro já impediria essa ação. Queremos muros em frente a escola e grades nas janelas. Caso a pessoa consiga pular o muro, que vai ser mais difícil do que uma grade, ainda vão ter as grandes nas janelas, dificultando o acesso na escola. Nesse meio tempo, os professores já estariam tentando retirar as crianças pela saída dos fundos”.

Por fim, o grupo de protestantes disse que a escola tem apenas uma porta de acesso, ou seja, não tem como evacuar a escola. Assim, alguns pedidos foram feitos, com intuito de aumentar a segurança na creche:

Muro na frente da creche

Grade de janelas

Câmaras de segurança

Fim das aulas na igreja

Saída de emergência no fundo da creche

Polícia armado na porta da creche e CTC

Nenhum aluno ou funcionário na sala de aula, até que as medidas sejam tomadas

O que diz a Prefeitura?

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Alegre e com a Secretaria Municipal de Educação, mas não obtivemos retorno. O espaço segue aberto e a matéria será atualizada, caso haja manifestação.