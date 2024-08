Após queda de avião, governador de SP sai às pressas de evento no ES

Após a queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas saiu às pressas da 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que acontece, nesta sexta-feira (9), na região de Pedra Azul, no Espírito Santo.

“Lamento profundamente o acidente, que nos deixa muito triste. Vamos nos deslocar para lá imediatamente. Eu vou com o governador Ratinho, iremos para Valinhos, onde foi o local do acidente. Tomaremos todas as providências. Vamos instalar lá um gabinete de crise, governo estadual, governo federal, Força Aérea”.

De acordo com o chefe do Poder Executivo de São Paulo, as informações preliminares apontam que a queda de avião em Vinhedo não deixou sobreviventes.

Veja o vídeo: