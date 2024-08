Após restauro, Palácio Bernardino Monteiro se transforma em centro cultural

A noite dessa quarta-feira (31) foi marcada pela reinauguração de um dos prédios históricos mais importantes de Cachoeiro: o Palácio Bernadino Monteiro, edifício centenário, que passou por uma série de melhorias que resultaram no seu restauro completo.

Localizado na praça Jerônimo Monteiro, Centro de Cachoeiro, o prédio foi inaugurado em 1913, e passou por diversas intervenções que o transformou em um novo centro cultural.

Lá, agora, ficarão: a Biblioteca Pública “Major Walter dos Santos Paiva”; o espaço de Leitura “Marco Antônio de Carvalho”; o espaço de Pesquisa “Neuza Maria dos Santos”; o Arquivo Público Municipal de Cultura – Sala “Evandro Moreira”; a sede administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim – Sala “Carlos Roberto de Souza”; a galeria de exposição permanente “Dedé Caiano”; a galeria de exposição permanente “Luz Del Fuego”; a sala de oficina 1 – “José de Lourdes Calixto”; a sala de oficina 2 – “Mestre Fulica” Carlito Gomes; o auditório “Marília Villela de Medeiros Mignoni”; a sala “Manoel Gonçalves Maciel”; a Academia Cachoeirense de Letras; o Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim; a sala da Imprensa Cachoeirense “Higner Mansur” e a sala da Subsecretaria de Turismo de Cachoeiro de Itapemirim “Rogério Franzote”.

Palácio Bernardino Monteiro

“Essa entrega é de importância singular. É um marco para o setor cultural e turístico de Cachoeiro. O simbolismo e a força histórica que o Palácio Bernadino Monteiro exerce para nossa cidade representa quão ricos e fortes são nossos patrimônios e preservá-los é preservar e perpetuar nossa história”, salientou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Em sua fala, o prefeito Victor Coelho enfatizou como a gestão trabalhou para organizar as contas públicas possibilitando, assim, que entregues de equipamentos importantes fossem feitas.

“É uma alegria imensurável. Essa é mais conquista resultante de um trabalho sério e dedicação. Nossa parecia com o governo do estado tem trazido muitos benefícios para nossa cidade e para população de Cachoeiro, com a qual, temos um compromisso de dar o nosso melhor e continuaremos a fazer”, completou.

Reforma completa

A reforma completa do edifício é fruto de um convênio entre a Prefeitura e o governo estadual. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, esteve presente na cerimônia de entrega.

“Cachoeiro é uma das cidades mais importantes do Espírito Santo – é um polo econômico muito forte e um dos celeiros culturais mais relevantes do Brasil. A reinauguração de um patrimônio como o Palácio Bernadino é uma vitória que precisa ser comemorada”, expressou.

Serviços realizados no prédio

No edifício foram realizados serviços de restauro do telhado, que foi 100% refeito, a colocação de pisos, além da execução das novas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, o acabamento das paredes, a instalação da rede de climatizadores, de um elevador e diversas outras intervenções estruturais.

Além disso, no espaço ainda foram feitos serviços de instalação de para-raios (SPDA), do sistema de combate a incêndio e da rede de lógica, além de paisagismo, pavimentações nas partes externas, instalação de aparelhos de ar-condicionado, entre outros.