Arnaldinho confirma Cael Linhalis como vice-prefeito na chapa em Vila Velha

Candidato à reeleição em Vila Velha, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) anunciou, nesta sexta-feira (2), o nome de Cael Linhalis (PSB) como vice-prefeito na chapa. Arnaldinho ressaltou que a escolha levou em consideração a experiência e a capacidade técnica de Cael e também elogiou o presidente da Câmara de Vereadores, Bruno Lorenzutti (MDB), outro aliado cotado para o cargo.

“Essa escolha é de minha total responsabilidade, fruto de muita reflexão. Escolhi Cael pela experiência e pela relação de proximidade histórica com o governador Renato Casagrande. Foi uma escolha pensando no futuro da cidade, para ajudar na nossa missão de cuidar e melhorar cada vez mais a nossa amada Vila Velha. Sou privilegiado porque tinha dois bons nomes. Bruno é um aliado e faz parte da união de forças que está transformando Vila Velha”, afirmou.

Leia também: Ano eleitoral: confira o que não pode ser feito nos órgãos públicos do ES

Formado em Administração, Cael integrou a equipe de secretariado de Arnaldinho, comandando a pasta de Planejamento por quase um ano; foi servidor de carreira da Caixa Econômica Federal por 33 anos, onde se aposentou em 2017, como superintendente do banco no Espírito Santo; atuou por quatro anos como presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan); e também foi professor universitário por 10 anos.

“Estou muito feliz e honrado. Sob o comando de Arnaldinho, vamos continuar trabalhando muito para fazer Vila Velha avançar ainda mais, garantindo mais qualidade de vida para os moradores”, destacou Cael.

Antes de anunciar o vice, Arnaldinho teve uma reunião com Bruno, nesta manhã, para informá-lo da decisão. “Foi uma conversa boa, tranquila. Bruno é um parceiro nosso. Ajudei ele nas duas últimas eleições para presidente da Câmara de Vila Velha. Tenho certeza que essa parceria vai continuar. Como sempre digo, a Vila Velha do futuro está sendo construída a várias mãos”, ressaltou Arnaldinho.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.