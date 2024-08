Atacante capixaba acerta com clube saudita: “Quero conquistar o título”

Depois de uma temporada de grande destaque com o Al Zulfi, que terminou com o acesso para a FDL, o atacante capixaba Teco, ex-Vitória, já tem novo clube para a temporada 2024/2025. O capixaba irá defender o Al Jeel, clube que atua na Second Division League. Teco falou sobre o acerto e relatou que teve outras propostas, mas que o projeto do Jeel foi importante para sua decisão.

Leia também: Lutador cachoeirense encara ex-UFC em evento nos Estados Unidos

“Graças a Deus eu pude fazer uma grande temporada passada e isso me trouxe muitas possibilidades para essa janela. Muitos clubes entraram em contato, fizeram propostas, mas o Al Jeel me mostrou um projeto vitorioso, eles querem montar um time para conquistar o acesso e isso me deixou muito empolgado e fez com que eu aceitasse esse novo desafio”, disse.

Na última temporada, Teco foi um dos grandes nomes da SDL. O atacante brasileiro marcou oito gols, sendo dois deles na partida do acesso. Além dos gols, o capixaba deu 14 assistências para gols dos seus companheiros. Teco projetou a temporada e disse querer melhorar os números e conquistar o título.

“Pude fazer uma grande temporada passada juntamente com os meus companheiros e conquistar o acesso. Agora, eu espero poder fazer uma temporada ainda melhor, estou me preparando pra isso e quero melhorar os números da passada e também quero conquistar o título da divisão”, concluiu.

Teco assinou contrato de uma temporada com o Al Jeel.