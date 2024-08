Lutador cachoeirense encara ex-UFC em evento nos Estados Unidos

O lutador cachoeirense Paulo “Zé Doido” Machado, continua participando de eventos de artes marciais nos Estados Unidos. Neste fim de semana, o atleta do Espírito Santo vai encarar o norte-americano Jamie Varner, em um evento de jiu-jitsu sem quimono (No-Gi).

Leia também: Já garantiu o seu? Veja onde comprar ingressos para final da Copa ES

Zé Doido, que também usa o sobrenome Games, vai encarar o veterano ex-UFC no prestigiado evento internacional de luta agarrada “Sapateiro Invitational“, que acontece neste domingo (25), no Catherine A. Hickman Theater, em Gulfport, na Flórida.

O duelo, que será nas regras do ADCC (maior evento de luta agarrada do mundo) é classificatório para um grande torneio mundial do “Sapateiro Invitational”, que acontece no mês de dezembro, em Tampa, também na Flórida, Estados Unidos, e terá uma premiação de 100 mil dólares.

Oriundo do muay thai e com experiência em várias modalidades como jiu-jitsu (faixa-preta), wrestling e boxe, Paulo “Zé Doido”, de 37 anos, possui no MMA o cartel de 11 vitórias, 16 derrotas e um no-contest (luta sem resultado). Recentemente, o capixaba assinou contrato com o BKFC, maior evento de boxe sem luvas do mundo.

Já o norte-americano Jamie Varner, de 39 anos, teve uma passagem com alguns altos e baixos no UFC. Foram sete lutas no Ultimate, com apenas dois triunfos e cinco revezes. Seu cartel total no MMA é de 21 vitórias, 11 derrotas, um empate e dois no-contests (luta sem resultado). O atleta estadunidense está aposentado do MMA desde 2014 e, desde então, tem atuado apenas em eventos de luta agarrada.

Brenda Games participa do mesmo evento

Tal pai, tal filha no tatame. Além do lutador cachoeirense, sua filha, Brenda Games também vai participar do “Sapateiro Invitational”. A atleta capixaba vai enfrentar a norte-americana Yashira Millayes, de 28 anos e que é faixa-azul de jiu-jitsu.

Brenda, de apenas 17 anos, também é faixa-azul na arte suave e segue em preparação visando a disputa do Pan-Americano de MMA amador, pela seleção brasileira de MMA, entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro, em Monterrey, no México.