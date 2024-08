Atílio Vivácqua: assassino de Thieli Beneta será julgado na segunda (12)

Será julgado, na próxima segunda-feira (12), o assassino de Thieli Breneta Grechi, de 26 anos, morta a tiros na frente das filhas, em Atílio Vivácqua, em dezembro do ano passado.

Leia também: “Quero justiça e que ele seja condenado”, diz mãe de jovem morta

O julgamento está previsto para acontecer na próxima segunda, a partir das 9h, no salão nobre do Fórum Desembargador Manoel Xavier Paes Barreto Filho, em Atílio Vivácqua, e será aberto ao público.

O suspeito de cometer o crime está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, desde o dia 7 de janeiro deste ano, após se apresentar na 7ª Delegacia Regional do município, acompanhado do advogado.

Vítima foi morta a tiros na frente das filhas

Thieli Beneta Grechi, de 26 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro, na tarde do dia 23 de dezembro de 2023, na frente das três vítimas, na localidade de Alto São José, em Atílio Vivácqua.

No dia, ao chegarem no local do crime, os policiais encontraram o pai da vítima, que relatou que sua filha teria sido morta pelo ex-companheiro dela. O homem relatou ainda que o crime teria sido presenciado por suas netas, filhas da vítima, que o avisaram do ocorrido.

Na época, o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi necropsidado e, posteriormente, liberado aos familiares. Thieli deixa as filhas de três, quatro e seis anos, que hoje estão sob a guarda da avó materna.