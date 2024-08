Atílio Vivácqua: Dr. Marcos é confirmado como vice de Helinho

O PSB confirmou a candidatura de Helinho Lima para a disputa do comando da Prefeitura de Atílio Vivácqua.

Em convenção, realizada no último sábado (3), também foi homologado o nome do Dr. Marcos Sobreira (PDT) como vice-prefeito na chapa majoritária.

O médico atua na cidade há 48 anos e retorna para a política após 20 anos. A última eleição que disputou foi em 2004.

“Dr. Marcos foi um pedido do povo. Estamos muito felizes em tê-lo com a gente nesse projeto”, afirmou o candidato a prefeito do PSB.

Além do apoio da atual administração municipal, Helinho também conta com a “bênção” do governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e de deputados que compõe a base do governo na Assembleia Legislativa.

Os partidos PSB, Progressistas, PDT e PMB forma a coligação que vai disputar o comando da Prefeitura de Atílio Vivácqua com o pré-candidato Genaldo (Republicanos).