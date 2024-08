Audiência discute gestão para logística de medicamentos no ES

A Secretaria da Saúde (Sesa) realizará, no próximo dia 14 de agosto, uma Audiência Pública para discutir a contratação de concessão administrativa destinada à gestão e operação logística da cadeia de distribuição de medicamentos no ES, materiais médico-hospitalares e fórmulas nutricionais.

Inicialmente, o evento ocorrerá das 18h às 21h, no auditório da Sesa Enseada, em Vitória, e será aberto a toda a população. O principal objetivo é apresentar o projeto “PPP Logística em Saúde,” que busca modernizar e otimizar a logística de distribuição de insumos de saúde em todo o Estado.

Além disso, o projeto integra a carteira do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI/ES) e faz parte do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) – SECTIDES Nº 001/2022. A iniciativa visa encontrar soluções viáveis e eficientes para melhorar o abastecimento das unidades de saúde geridas pelo Estado e para a população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Por fim, a audiência abordará os desafios atuais enfrentados pela rede de saúde estadual, especialmente no que se refere ao abastecimento de medicamentos e à integração dos estoques das farmácias cidadãs com a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF).

“A modernização da logística de distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares é essencial para garantir o acesso contínuo e seguro aos insumos necessários para o atendimento de saúde no estado”, destacou o subsecretário de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Érico Sangiorgio, que acrescentou: “A audiência pública é um passo fundamental para a transparência e participação da sociedade no processo de tomada de decisões que impactam diretamente a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população”.

