Aulão de negócios e economia criativa chega a Cachoeiro

Nesta sexta (9), o Das Pretas promoverá um aulão de negócios de impacto e economia criativa em Cachoeiro de Itapemirim. O evento, que acontecerá no bairro Independência e é direcionado a profissionais incluindo artesãos, profissionais de moda, editores, produtores culturais, músicos e pesquisadores.

Os participantes terão a oportunidade de aprender a desenvolver negócios sustentáveis, fortalecer suas iniciativas e estabelecer conexões valiosas com outros empreendedores. A equipe de facilitadoras do Time Das Pretas apresentará ferramentas, conhecimentos e estratégias para gerar um impacto positivo e duradouro na comunidade.

Segundo os organizadores os cursos foram desenvolvidos para atender às necessidades e interesses de pessoas que buscam adquirir novas habilidades, aprimorar seus conhecimentos e expandir suas oportunidades de emprego e empreendedorismo, com autonomia de aprendizado para estudar no tempo e de onde estiver.

A Rede Fortalece é uma iniciativa que visa o fortalecimento do empreendedorismo periférico por meio de uma plataforma online de capacitação e atividades presenciais. O aulão será totalmente gratuito.

Detalhes do evento:

