Governador do ES anuncia novo concurso público com 1.026 vagas

Por meio de suas redes sociais, o governador Casagrande anunciou nesta terça-feira (6) a abertura de um novo concurso público voltado para agentes socioeducativos e diversas áreas técnicas.

Ao todo, serão oferecidas 1.026 vagas no sistema socioeducativo, sendo 850 destinadas a agentes socioeducativos e 176 para outras áreas técnicas.

No vídeo, o governador estava acompanhado por Fábio Modesto Filho, diretor do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES). Fábio ressaltou que o concurso terá vagas técnicas abrangem profissionais de nutrição, serviço social, pedagogia, psicologia, direito e terapia ocupacional.